Ряд приоритетов во внешней политике Казахстана обозначил Назарбаев

Глава государства сегодня принял верительные грамоты от послов пяти государств.

Нурсултан Назарбаев рассказал о деятельности Казахстана по урегулированию международных и региональных конфликтов, а также других приоритетах внешней политики, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В условиях эскалации военных конфликтов, усиления санкций и торговых войн без взаимного доверия любые антикризисные действия не будут иметь положительного эффекта", - заявил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что улучшение качества жизни граждан является одним из основных приоритетов государственной политики.

"В течение 27 лет мы стали современным государством с быстро растущей экономикой. Обеспечив мир и общественное согласие, сегодня мы уделяем большое внимание повышению благосостояния людей. Мы реализуем масштабные программы и реформы, чтобы войти в число 30 развитых стран мира", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал, что Казахстан и дальше намерен развивать торгово-экономическое сотрудничество и дружеские отношения с Кыргызской Республикой, и подчеркнул, что Кыргызстан является не только важным партнером в Центральной Азии, но и братским государством, с которым нас связывают глубокие исторические корни.

"Мы придаем большое значение развитию стратегического партнерства, основанного на дружбе и взаимопонимании с Кыргызстаном. Надеюсь, что эффективная работа наших правительств в этом направлении позволит вывести отношения между двумя странами на новый уровень", - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество с Арменией развивается в духе взаимного доверия и уважения и отдельно остановился на перспективах сотрудничества Астаны и Еревана в рамках Евразийского экономического союза.

"В последние годы объем взаимного товарооборота увеличивается. Так, по итогам 2017 года его рост составил 68,4%. Вместе с тем важно полностью использовать потенциал наших стран в торгово-экономической сфере", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что Иран является важным партнером Казахстана в регионе, и акцентировал внимание на необходимости расширения сотрудничества с Тегераном в области транспорта, логистики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и металлургии.

"Я убежден, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау, придаст новый импульс укреплению сотрудничества между нашими странами. Мы приветствуем международное соглашение по ядерной программе Ирана и его дальнейшее успешное осуществление", - заявил Президент Казахстана.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев сообщил, что отношения с Афганистаном развиваются в русле дружбы и взаимопонимания, и отметил, что Казахстан вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие и стабилизацию ситуации в этой стране.

"Как член Совета Безопасности ООН мы участвуем в решении афганской проблемы. Ежегодно Кабулу оказывается финансовая, техническая и гуманитарная помощь. Осуществляется образовательная программа для афганской молодежи. Мы также готовы стать одним из основных поставщиков продуктов питания в Кабул", - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана высоко оценил нынешний уровень отношений с Литвой и подчеркнул, что сотрудничество в области транспорта и транзита, а также открытие прямых рейсов между Астаной и Вильнюсом позволило еще больше укрепить двусторонние связи.

В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил дипломатических работников с началом важной и почетной миссии в Казахстане и выразил уверенность, что их деятельность будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

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