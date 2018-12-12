Главным преимуществом СЭЗ является создание около 4-х тысяч рабочих мест.

В Алматинской области трудоустроят больше 30 тысяч людей. Все это возможно благодаря инвестпроектам. На сегодняшний день больше 300 бизнесменов заинтересованы в том, чтобы вкладывать инвестиции в Жетысу. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Среди инвестпроектов участвуют 9 транснациональных компаний , 44 – с иностранным участием. В августе открылся первый в Казахстане комплекс по производству насосного оборудования немецкой компании "WILO". Кроме того, реализованы ряд других проектов. Один из них запуск завода "Маревен Фуд", который производит продукцию под известным брендом "Ролтон". Они имеют собственную логистическую и складскую инфраструктуру. Ежегодный объем завода составляет свыше 20 млрд тенге. До 70% своей продукции будет экспортироваться в страны Центральной Азии. Начаты пусконалодочные работы завода по производству смазочных материалов российской компании "Лукойл". Завод полностью автоматизирован системой "умного" склада и производственной линии. Это намного облегчает работу сотрудников предприятия.

- Мы создаем условия для инвесторов. Все предприятия мы размещаем в индустриальных зонах. В области у нас их шесть. Все они обеспечены инженерной инфраструктурой, - сказал Амандык Баталов.

Отметим, мощный импульс в развитии экономики области обеспечивает СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", являющийся крупным транспортно-логистическим хабом на перекрестке товарных потоков между Китаем, Центральной Азии и странами Евразийского союза.На территории "Хоргос-Восточные ворота" реализуются 12 проектов на сумму 470 млрд тенге. Также главным преимуществом СЭЗ является создание около 4-х тысяч рабочих мест.

- В текущем году ожидаем, что объем инвестиции превысит 570 млрд тенге, из них 80% внебюджетного средства, - подчеркнул аким Алматинской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!