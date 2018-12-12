Запущена процедура голосования о доверии Терезе Мэй
Для этого набрано необходимое количество голосов.
Процедура голосования по вопросу о доверии лидеру партии и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запущена. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, для этого набрано необходимое количество голосов. Голосование состоится в Палате общин британского парламента.
"В соответствии с правилами голосование состоится 12 декабря между 18:00-20:00 по местному времени, - говорится в официальном сообщении. - Подсчет голосов будет произведен сразу после голосования, и результаты объявлены вечером этого же дня настолько скоро, насколько это возможно".
В голосовании о доверии премьер-министру Великобритании должны будут принять участие 315 депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов - по меньшей мере 158, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партии предстоит избрать нового лидера, на что отводится три месяца.
Ряд экспертов уже высказал мнение, что Терезе Мэй будет непросто удержать бразды правления в своей партии даже в случае победы при голосовании, но при раскладе, когда недоверие ей выскажет более 100 однопартийцев.
Источник: ТАСС
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