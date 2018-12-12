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Запущена процедура голосования о доверии Терезе Мэй

Для этого набрано необходимое количество голосов.

Фото : Голос Америки12 декабря 2018, 14:51

Процедура голосования по вопросу о доверии лидеру партии и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запущена. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, для этого набрано необходимое количество голосов. Голосование состоится в Палате общин британского парламента.

"В соответствии с правилами голосование состоится 12 декабря между 18:00-20:00 по местному времени, - говорится в официальном сообщении. - Подсчет голосов будет произведен сразу после голосования, и результаты объявлены вечером этого же дня настолько скоро, насколько это возможно".

В голосовании о доверии премьер-министру Великобритании должны будут принять участие 315 депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов - по меньшей мере 158, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партии предстоит избрать нового лидера, на что отводится три месяца.

Ряд экспертов уже высказал мнение, что Терезе Мэй будет непросто удержать бразды правления в своей партии даже в случае победы при голосовании, но при раскладе, когда недоверие ей выскажет более 100 однопартийцев.

Источник: ТАСС


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