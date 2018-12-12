Главную ёлку страны зажгут в Астане 18 декабря

В столице будут размещены порядка 45 елей, 36 горок, 32 катков и хоккейных кортов.

В этом году главная новогодняя ёлка Казахстана будет установлена на территории "НК ЭКСПО-2017". Церемония зажжения планируется 18-го декабря. Об этом сообщили в акимате столицы, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Как отметили в управлении по делам общественного развития Астаны, в столице подготовили специальную праздничную концепцию "АstanaWinterland", в рамках которой, будут оформлены улицы, скверы, парки, мосты, фасады домов и зданий города, что разнообразит зимний визуальный образ Астаны.

По городу будут размещены порядка 45 елей, 36 горок, 32 катков и хоккейных кортов.

Кроме того, в новогодние праздники в городе будут усилены меры безопасности.

"В частности, в Ботаническом саду, на площадке у ТРЦ "Хан Шатыр", Монумента "Қазақ Елі", ЭКСПО, СК «Алатау», на Городской площади, в парках "Президентский", "Жерұйық", "Жетісу", имени Кемаля Ататюрка, на набережной реки Есиль, Акбулак, а также в других местах массового скопления людей будут усилены меры безопасности", - добавили в городской администрации.

В акимате также рассказали, что для создания новогодней атмосферы в городе, совместно с малым и средним бизнесом будет организованно более 400 мероприятий, в числе которых спортивные турниры, ярмарки национальных блюд, мастер-классы по фигурному катанию, "Веселые старты", "Хоккей в валенках", новогодние утренники, цирковые представления и другие.​

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