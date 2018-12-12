В Сенате рассмотрели поправки по борьбе с наркопреступностью

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательной антинаркотической системы для обеспечения своевременности принимаемых мер по противодействию новым вызовам и угрозам наркопреступности.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК на расширенном заседании рассмотрел в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", передает Zakon.kz.

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательной антинаркотической системы для обеспечения своевременности принимаемых государством мер по противодействию новым вызовам и угрозам наркопреступности.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс и законы "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", "О безопасности химической продукции".

Вносимые изменения предусматривают уточнение понятийного аппарата и введение новых понятий "аналоги наркотических средств, психотропных веществ", "заместители атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп". Полномочия по утверждению списков, подлежащих контролю в стране наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сводной таблицы об отнесении их к небольшим, крупным и особо крупным размерам и списка заместителей атомов водорода передаются Правительству РК.

Кроме того, внесены дополнения по основаниям и порядку включения веществ в список подлежащих контролю в стране наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и отнесение веществ к их аналогам. Новые нормы позволят оперативно пополнять список запрещенных в стране наркотических средств новыми видами психоактивных веществ, появляющихся на рынке.

Законопроект передан на рассмотрение палаты.

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