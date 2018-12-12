Студенты Астаны выступили в роли членов Конституционного совета, правительства, депутатов

Условия работы были максимально приближены к реальным.

В Конституционном совете прошла республиканская олимпиада по конституционному производству среди юридических вузов, посвященная Дню прав человека и Дню Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Олимпиада является продолжением серии мероприятий, направленных на модернизацию правового сознания подрастающего поколения в рамках общенационального проекта Рухани Жаңғыру. В этом году Конституционным советом проведены дни открытых дверей, конкурсы среди школьников, студентов и магистрантов, деловые игры, встречи с коллективами учащихся и др.

- Целью настоящей олимпиады является формирование среди молодежи конституционной культуры, знания, понимания и уважения к Конституции Республики - Основному Закону общества и государства, заложенным в нем ценностям и принципам, познание нормативных постановлений Конституционного Совета как источников действующего права, - отметил, открывая мероприятие, председатель Конституционного совета Кайрат Мами.

В мероприятии приняли участие 45 студентов из Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, КазГЮУ имени М. Нарикбаева и Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова.

При координации научных руководителей каждая команда представила свою презентацию, которая охватывала позиции заинтересованных государственных органов и экспертного сообщества по предмету обращения. Студенты выступили в роли членов Конституционного совета, депутатов Парламента, членов Правительства, представителей Генеральной прокуратуры, международных правозащитных организаций.

Условия работы были максимально приближены к реальным. Команды провели заседания в Конституционном совете, разработали и огласили свои варианты нормативных постановлений КС.

Уровень подготовки презентаций оценила конкурсная комиссия Конституционного совета.

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