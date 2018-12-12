В Алматинской области снижены цены на комуслуги
Для снижения цен на уголь, прорабатывается вопрос по установлению единого оператора для заключения прямого договора с угольными разрезами.
Фото : today.kz12 декабря 2018, 15:50
В целях снижения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства проведена работа с монополистами доложил аким области Амандык Баталов на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Zakon.kz.
На сегодняшний день снизили тарифы ряд компаний Капшагайжылу" снизили тариф на77%, "Талдыкоргантеплосервис"- на 16,3%,"ЖетысуЭнерготрейд" - на 2,4% .
- Каждый месяц жителям приходилось оплачивать огромные счета за коммунальные услуги . Но с первого октября текущего года тарифы снизились. Этот вопрос под моим личным контролем ,- сказал Амандык Габбасович.
Для снижения цен на уголь, прорабатывается вопрос по установлению единого оператора для заключения прямого договора с угольными разрезами.
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