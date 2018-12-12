Почти 3000 домов по программе "7-20-25" построят в Алматинской области

Для снижения первоначального взноса планируется ежегодно выделять по 1 млрд. тенге на жилищные сертификаты медработникам, учителям и сотрудникам полиции.

Для реализации новой ипотечной программы"7-20-25" определено 25 массивов, где планируется построить почти три тысяча жилых домов. И совсем скоро тысяча семей получат свои заветные квадратные метры. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Zakon.kz.

Для снижения первоначального взноса планируется ежегодно выделять по 1 млрд. тенге на жилищные сертификаты медработникам, учителям и сотрудникам полиции.

Жители области становятся обладателями новых квартир и по программе "Нурлы жер" в этом году будет введено в эксплуатацию 72 жилых дома. Всего по области будет сдано 706 тыс.кв. м жилья.

Кроме того, активно реализуются и другие госпрограммы. Продление реализации "Нұрлыжол" и "Нұрлыжер" до 2025 года позволит отремонтировать многие трассы и обеспечит 100%-ный охват централизованным водоснабжением. Одним из важных направлений Послания является благоустройство населенных пунктов, дворов для комфортного проживания наших граждан. На эти цели также выделяются ежегодно деньги, эта работа уже идет и будет продолжена.

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