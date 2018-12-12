25,8 млн тенге заплатили казахстанцам за донесение о фактах коррупции

Всего за проявленную бдительность поощрили 180 человек.

В АДГСПК РК подвели итоги 11 месяцев работы 2018 года. Официальные цифры говорят, что почти за год из 1778 коррупционных дел 56% приходится на взятки (997 из 1778), хищения составили 45% (793 из 1778). Всего за коррупцию привлекаются 1 096 должностных лица. Из них 20 руководителей республиканского уровня, 83 руководителя областного и 134 - городского и районного уровней. При этом за подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции поощрено 180 граждан на 25,8 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова на брифинге, невысокий уровень коррупции отмечается в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях. Вместе с тем наблюдается значительное снижение в Жамбылской области - более чем на 45%, в Карагандинской области - более чем на 30%.

"Существенное снижение числа коррупционных правонарушений мы отмечаем в сферах образования (на 23%, с 213 до 163) и социального обеспечения (на 56%, с 99 до 43). Еще раз подчеркну - во всех этих сферах Агентством совместно с общественными организациями, экспертным сообществом и заинтересованными госорганами была проведена комплексная превентивная работа", - говорится в сообщении Нацбюро.

Также развитие отмечается в сфере бизнеса, где пресечено 249 фактов незаконных проверок от госорганов. За их совершение привлекается 186 должностных лиц, осуждено - 95. В сравнении с прошлогодним периодом в 1,5 раза больше защищено прав предпринимателей - с 261 до 414 лиц.

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