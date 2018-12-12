Новую систему ливневой канализации разработают в Алматы

Сейчас арыки работают одновременно как ливневая канализация и оросительная система.

Представители Urban forum и управления архитектуры и градостроительства продолжают обсуждать проекты реконструкции улиц Алматы на 2019 год, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Сами проекты реконструкции сейчас находятся на экспертизе, предстоит авторский надзор. А это значит, что еще есть возможность что-либо изменить в них. Представитель проекта АрхКод, представляющий сторону Urban forum Дэвид Камински отметил, что в предложенных проектах реконструкции улиц Жибек жолы, Казыбек би, Кунаева на следующий год не учтена ливневая канализация. Как, впрочем, есть большая проблема с отводом воды в целом по городу - во время дождей улицы превращаются в реки.

"Сейчас арыки работают одновременно как ливневая канализация и оросительная система. При этом, с дороги в почву смывается огромное количество химии, отправляющейся на полив растений, отравляет почву. Поэтому хотелось бы, чтобы уже сейчас в рамках реконструкции улиц в 2019 году началось разведение ливневой канализации, которая будет отдельной от оросительной системы в виде арыков", - отметил Дэвид Камински.

И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Алмасхан Ахмеджанов ответил, что проблема в городе действительно есть, но решать ее надо системно, и частичные меры не помогут.

"Когда вы сказали про ливневую канализацию, мы на следующий год хотим разработать комплексную схему ливневой канализации. Надеемся, нас поддержат, потому что это потребует вложений бюджетных средств. Но это сделать необходимо. На уровне самих улиц на сегодняшний день мы можем выправить только на уровне арычной системы. Для того, чтобы сделать полностью ливневую канализацию, мы должны знать, куда эта вода должна прийти, куда она будет собираться, где очищаться, и как эта вода будет утилизироваться. В любом случае, вся вода будет уходить в нижнюю часть города из-за природных условий", - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам, ливневая система в Алматы раньше существовала, в 70-е годы. Но по причине того, что ее некому было обслуживать, эксплуатировать из-за колоссальных затрат на обслуживание, она распалась еще до того, как развалился Советский союз.

"Мы хотим вернуться к этой системе, мы должны переходить на экологически чистые виды работ при эксплуатации и обслуживании территории города, и чтобы остаток воды от дождей шел по ливневым системам где-то скапливался, собирался, очищался, и мы могли бы его использовать. Мы эту работу закладываем на следующий год и проведем", - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

По этой же причине по-особому проектируются пешеходные переходы.

"Приподнятые тротуарные пешеходные переходы используются в Европе, заниженные тротуарные переходы с устройством плитки используются в странах Азии. Они не могут приподнимать из-за климатических условий. Если обильные ливни, то для организации уклона необходимо делать дополнительные технические приспособления, это дорого", - заключил Алмасхан Ахмеджанов.

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