Коллегия ЕЭК обнулила таможенные пошлины на рыбную икру

Мера вводится на три года – до 28 февраля 2022 года включительно.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрела вопросы в сферах торговли, интеграции, реализации цифровой повестки, энергетики, промышленности и таможенного сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании в Москве 11 декабря, передает Zakon.kz.

В частности, обнулены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС на отдельные виды оплодотворенной икры рыб.

"Мера вводится на три года – до 28 февраля 2022 года включительно. Действующая ставка ввозной таможенной пошлины составляет 8% от таможенной стоимости.

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли Союза, будет способствовать ее дальнейшему развитию", - поясняется в сообщении.

Также Коллегия ЕЭК продлила действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на природные фосфаты кальция, алюминиево-кальциевые фосфаты и фосфатный, размолотый мел.

Мера таможенно-тарифного регулирования актуальна в связи с недостатком в странах ЕАЭС сырья, необходимого для производителей минеральных удобрений, позволит снизить финансовую нагрузку на производителей Союза.

Коллегия ЕЭК продлила на пять лет действие антидемпинговой меры на холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали из Китая и Малайзии, ввозимые в ЕАЭС. Нынешний размер антидемпинговой пошлины в отношении нержавеющих труб составляет 19,15% от таможенной стоимости.

Изначально пошлины были установлены на трубы из Китая. Но по итогам расследования в 2017 году выяснилось, что в обход антидемпинговой меры поставки труб стали осуществляться через Малайзию. Поэтому ограничительные меры были распространены и на них.

Объем импорта этого товара, ввозимого из КНР и Малайзии, за период с 2014 по 2017 годы и в 2017 году рос опережающими темпами (55,8% и 10,0% соответственно). При этом цены на трубы из КНР и Малайзии были на 52% ниже средневзвешенных цен предприятий трубной отрасли стран ЕАЭС. Сложившаяся ценовая политика китайских поставщиков привела к ухудшению производственно-экономического и финансового положения в отрасли.

Коллегия ЕЭК утвердила комплект технологических документов для реализации средствами интегрированной информационной системы (ИИС) ЕАЭС общего процесса «Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС сведениями при перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции при осуществлении взаимной торговли в рамках ЕАЭС».

Утверждены Правила и регламент информационного взаимодействия, описание форматов, структур электронных документов и сведений, используемых для реализации процесса, а также порядок присоединения участников к общему процессу.

В рамках работы по реализации нововведений Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС) Коллегия утвердила перечни товаров, в отношении которых не применяются отдельные таможенные процедуры (в частности, процедура таможенного склада, процедура переработки на таможенной территории и процедура беспошлинной торговли), а также перечень категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной территории ЕАЭС, в отношении которых использовалась таможенная процедура экспорта, и сроки помещения таких категорий товаров под таможенную процедуру реимпорта.

Например, решение предусматривает для отдельных категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта, другой срок их помещения под таможенную процедуру реимпорта, превышающий срок, установленный ТК ЕАЭС. Это позволит участникам внешнеэкономической деятельности ввозить обратно на таможенную территорию Союза установленные категории товаров без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин после истечения предусмотренных Таможенным кодексом ЕАЭС трех лет со дня, следующего за днем их фактического вывоза с таможенной территории Союза.

Решением унифицирован для всех стран ЕАЭС срок обратного ввоза без уплаты таможенных платежей (ранее срок помещения отдельных категорий товаров под таможенную процедуру реимпорта определялся в соответствии с законодательством государств-членов), что поможет создать равные экономические условия ведения предпринимательской деятельности на всей таможенной территории Союза.

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