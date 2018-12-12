Полный цикл производства ж/д колес запущен в Казахстане при финансировании БРК

До 70% производимых предприятием колес планируется поставлять на зарубежные рынки, включая Россию, страны Европы, Индию, Китай, Южную Корею.

В Экибастузе Павлодарской области Казахстана введен в эксплуатацию комплекс по производству колес для железной дороги мощностью 200 000 штук в год. Торжественная церемония события состоялась в минувший вторник, 11 декабря, в ходе телемоста с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Новая технологическая линия на базе ТОО "Проммашкомплект" предусматривает полный цикл производства колес для железных дорог различных стран мира. Проект стоимостью 54,1 млрд тенге на 66,5% профинансирован АО "Банк Развития Казахстана" (Банк, БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 гг. БРК в 2015 году для финансирования проекта открыл кредитную линию в сумме 36 млрд тенге сроком до 19 лет.

"Проект в полной мере соответствует мандату Банка, поскольку имеет три составляющие, значимые для развития несырьевой экономики нашей страны: замещение импорта, экспортный потенциал и высокую производительность в сравнении с аналогичными производствами в странах ЕАЭС. Важно принять во внимание, что в географической близости от Казахстана находятся страны с развитой сетью железных дорог, что повышает востребованность выпускаемой ПМК колесной продукции", - подчеркнул Управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов.

До 70% производимых предприятием колес планируется поставлять на зарубежные рынки, включая Россию, страны Европы, Индию, Китай, Южную Корею. На полную проектную мощность ПМК планирует выйти в первой половине 2019 года. С учетом текущих потребностей рынка, уже к 2020 году рассматривается возможность расширения производственной мощности Комплекса до 300 000 колес в год.

"Созданный на базе ПМК Комплекс – наиболее высокотехнологичный и роботизированный среди аналогичных предприятий на пространстве ЕАЭС. Введенная в строй линия горячего проката позволяет исключить зависимость от импорта в Казахстан заготовки для производства колесной продукции. Сырьем для нашего предприятия теперь будет сортовый прокат, поставить который могут многие металлургические предприятия, включая расположенные в нашей стране", - отметил и. о. Генерального директора ПМК Сергей Ахонько.

Введенный в строй Комплекс может производить цельнокатаные железнодорожные колеса различных диаметров и конструкций диска - от 700 мм до 1 250 мм. Установленное на ПМК высокотехнологичное оборудование (прессо-прокатная линия и термический участок) позволяет осваивать новые конструкции колес, а также достичь высоких механических, прочностных характеристик продукции. Качество колёсной продукции будет контролироваться на автоматизированных установках ультразвукового и магнитопорошкового контроля и замера твердости по всем элементам.

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