В Кремле ответили на заявление Порошенко о войне

Москва расценивает это как провокацию со стороны Порошенко перед выборами.

Москва не согласна с оценкой инцидента в Керченском проливе, озвученной Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины заявил о начале "войны" с Россией, комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. Видео интервью Порошенко опубликовал в Facebook.

"Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны", - подчеркнул Песков.

По его словам, подобные действия Киева объясняются предстоящими президентскими выборами.

"Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей", - добавил Песков.

"Они (украинские моряки — ред.) выполняли приказ нарушить государственную границу РФ, получается… Вот поэтому, чтобы выяснить, что произошло, сейчас ведется следствие, и поэтому они задержаны, как нарушители границы РФ. То есть по сути то, что вы сказали, означает, что может быть версия, что у них был целенаправленный приказ нарушить государственную границу РФ", — добавил Песков, отвечая на комментарий журналиста, отметившего, что украинские моряки выполняли приказ и это можно расценить как "войну между двумя странами".

На вопрос о том, насколько целесообразно и нормально использовать Уголовный кодекса по отношению к военным других стран, пресс-секретарь президента ответил, что при нарушении границы в законодательстве "не дифференцируется профессиональная принадлежность" нарушителей.

Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских моряка.

Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в некоторых областях Украины. Москва расценивает произошедшее как провокацию со стороны Порошенко перед выборами.

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