Отказ от участия в субботнике не является нарушением трудовой дисциплины - Шпекбаев

Субботник - это добровольная коллективная работа, направленная на выполнение какого-либо общественно-полезного труда.

Порядок привлечения служащих на субботники действующим законодательством не урегулирован. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Zakon.kz.

На сайте dialog.egov.kz был задан вопрос о том, что работников акимата заставляют выходить на субботники и в другие выходные дни.

"Один раз не вышел на субботник исполняющий обязанности замакима города заставил меня и весь технический персонал писать объяснительную, почему не вышли на субботник, сказал, что если повторится еще раз такое, то будешь объяснительную писать, а в третий раз уже будет увольнение. Имеют ли они право заставлять выходить на субботник весь технический персонал городского акимата?" – был задан вопрос Жасланом К.

На что получил разъяснение, что согласно пункту 1 статьи 85 Трудового кодекса работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя, за исключением случаев, предусмотренных статьей 86 данного Кодекса, и работников, работающих по графику сменности (графику вахт).

Одним из исключительных случаев привлечения к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника является выполнение неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

При этом за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится денежная компенсация.

Аналогичная норма привлечения государственных служащих к работе в выходные и праздничные дни для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ предусмотрена и в статье 32 закона "О государственной службе Республики Казахстан".

"Исходя из изложенного, следует, что указанная норма затрагивает вопросы труда за пределами установленной продолжительности рабочего времени и в выходные дни работников по инициативе работодателя. Порядок привлечения служащих на субботники действующим законодательством не урегулирован", - ответил Шпекбаев.

Вместе с тем он отметил, что субботник представляет собой общественно полезное мероприятие, направленное на поддержание чистоты и порядка, проводится в свободное от работы время с целью благоустройства и приведения в надлежащее состояние, парков, проезжей частей улиц, тротуаров, дворовых территорий и т.д.

"Таким образом, субботник это добровольная коллективная работа, направленная на выполнение какого-либо общественно-полезного труда, где работники привлекаются только в добровольном порядке и отказ от участия на субботниках не является нарушением трудовой дисциплины", - заключил глава агентства.

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