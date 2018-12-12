В ЗКО наблюдается положительная динамика во всех сферах

В рамках в ЗКО Карты индустриализации в текущем году в регионе реализованы 10 проектов, из них 6 являются экспортоориентированными.

В Западно-Казахстанской области наблюдается положительная динамика во всех сферах. Регион занимает 3-е место после гг. Алматы и Астаны по доле малого и среднего бизнеса в структуре ВРП. Вклад МСБ в валовый региональный продукт составляет 40%, число занятых в сфере бизнеса более 115 тыс.человек. В рейтинге легкости ведения бизнеса область занимает 4-ое место среди 17 регионов страны.

Объем продукции в обрабатывающей промышленности вырос на 9,5% и составил свыше 156 млрд. тенге. Производительность труда возросла на 26% и приблизилась к отметке 10 тыс.долларов США на одного человека. Также отмечается рост объема инвестиций в основной капитал, на сегодня эта цифра составляет 316 млрд.тенге. Внешние инвестиции составили 197 млрд.тенге, их доля в основном капитале свыше 62%.

В своем Послании Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что каждый регион и крупный город должны развиваться, опираясь на собственную модель устойчивого экономического роста и занятости с учетом имеющихся конкурентных преимуществ. Доказательством того, что в регионе созданы благоприятные условия стало вручение Елбасы Н.А.Назарбаевым награды акиму Теректинского района Адилю Жоламанову в номинации лучший район по республике в рейтинге регионов и городов по легкости ведения бизнеса.

Вручение состоялось в ходе общенационального телемоста "Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане". Также высокой награды удостоено западноказахстанское предприятие в сфере малого бизнеса ТОО "Уральская торгово-промышленная компания", ставшее лауреатом конкурса "Алтын сапа-2018" в номинации "Лучшее предприятие производственного назначения". Кроме того, победителем конкурса на присуждение зонтичного бренда "Ұлы дала елі" и премии "Iскер", учрежденных НПП РК "Атамекен", стало ТОО "Уральский трансформаторный завод".

В рамках в ЗКО Карты индустриализации в текущем году в регионе реализованы 10 проектов, из них 6 являются экспортоориентированными. Так, 95% продукции Уральского трансформаторного завода ориентировано на экспорт. В АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" введена в эксплуатацию фабрика по производству макаронных изделий, которая также направляет свою продукцию на экспорт. Отечественный производитель сэндвич-панелей ТОО "Агран" полностью перешел на импортозамещение. В ТОО "Кублей" запущен проект по переработке отходов животного происхождения, то есть предприятие перешло на безотходное производство. Огромный потенциал для развития имеет сельское хозяйство, в особенности животноводство. 45% экспорта мяса страны обеспечивают западноказахстанские фермеры.

В рамках создания благоприятного бизнес климата и развития МСБ в области реализуется ряд программ и проектов через НПП "Атамекен" и Фонд развития предпринимательства "Даму". Также проводится акция "Открытый акимат", в рамках которой прием ведут руководство области, акимы районов и г. Уральска, а также руководители управлений и правоохранительных органов. В области действует уникальная площадка – Региональный совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата. На сегодня было проведено 5 заседаний, на которых поддержано 12 проектов на общую сумму 40 млрд. тенге.

Кроме того, на площадке регионального филиала НПП "Атамекен" на постоянной основе проводится прием предпринимателей акимом области Алтаем Кульгиновым. На приеме у акима области уже побывали порядка 150 бизнесменов.

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