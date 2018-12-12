Большинство казахстанцев отметили повышение этики среди госслужащих РК - опрос

Положительную тенденцию этизации государственной службы отмечают и опрошенные уполномоченные по этике на местах, а также экспертное сообщество.

В Казахстане по заказу ПРООН и Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в рамках проекта по "Совершенствованию механизмов профессионализации государственного аппарата, обеспечения качества государственных услуг и предупреждения коррупции" было проведено социологическое исследование по определению уровня этичности государственных служащих, передает Zakon.kz.

"По результатам опроса среди населения и предпринимателей ситуация по сравнению с предыдущими годами улучшается или остается неизменно хорошей для 65% опрошенных среди населения и 70% опрошенных предпринимателей. Также, положительную тенденцию этизации государственной службы отмечают и опрошенные уполномоченные по этике на местах, а также экспертное сообщество (по сравнению с 2015-2016 наблюдается значительная динамика повышения уровня этичности госуадрственных служащих, по сравнению с прошлым годом наблюдается стабильная положительная динамика)", - отмечается в исследовании.

Как считает экспертное сообщество, это в первую очередь связано с проводимыми реформами.

Мнения высказанные экспертами подтвержаются следующими результатами опроса населения и предпринимателей: уровнь удовлетворенности вежливостью и профессиональной этикой поведения госслужащего при оказании государственных услуг, у населения остается таким же высокими как в прошлом году – 70%, у опрошенных предпринимателей уровень удовлетворенности показал значительный рост по сравнению с прошлым годом на 30% и составил – 76%.

В разрезе регионов высокую оценку этики поведения госслужащего при оказании госуслуг показали жители Алматинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей и предприниматели в

Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях и городе Шымкенте.

Снижение в этой сфере показали опрошенные жители из Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областей и города Алматы, а среди предпринимателей в Карагандинской, Алматинской областях и городах Алматы и Астана.





Также в исследование отмечается, что по сравнению с прошлым годом увеличилась доля госслужащих, которые считает, что для продвижения по службе не обязательно иметь родственные связи, знакомства, патронаж - главное быть хорошим специалистом, и что шансы на повышения равны для всех – на +6,6% до почти 60%.

В совокупности 81% отметили, что коллеги из числа государственных служащих в большинстве случаев соблюдают общепринятые морально-этические нормы поведения внеслужебное время, в 2017 году данный показатель был ниже на 3%.Также отмечается снижение случаев грубого нарушения служебной этики среди государственных служащих, по параметрам – разговор на повышенных тонах (снижение случаев на -2%), злоупотребление служебным положением начальства, либо других сотрудников (снижение кол-во случаев – 3,2%), распространение служебной информации (снижение кол-ва случаев -0,3%).

Социологический опрос охватил 7000 респондентов во всех 17 регионах Казахстана. В результате проведенного социологического исследования было опрошено:

1750 респондентов среди населения;

2000 респондентов из числа физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

1400 респондентов из числа юридических лиц

которые так или иначе взаимодействовавших с государственными служащими, в частности, при получении различных государственных услуг в местных и центральных исполнительных органах.

Также в анонимном опросе приняли участие 1750 государственных служащих центральных государственных и местных исполнительных органов 17 регионов.

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