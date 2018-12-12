Спрятались в углу спальни: погибшие при пожаре в ВКО дети были одни

В доме находились маленькие дети: 3-летняя девочка и полуторагодовалый мальчик.

Дети, погибшие при пожаре в ВКО, были оставлены без присмотра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщалось ранее, 12 декабря в час дня в селе Каменка Уланского района по улице Студенческая произошел пожар в частном жилом доме на двух хозяев.

К месту пожара были незамедлительно отправлены огнеборцы из ближайшей пожарной части №38, которая расположена в 32 километрах от места пожара.

"Огнем были охвачены деревянные конструкции пола, оконные, дверные блоки, мебель и личные вещи. В доме находились маленькие дети: 3-летняя девочка и полуторагодовалый мальчик. Их родители оставили одних дома. До прибытия пожарных подразделений соседи вынесли безжизненные тела брата и сестры. Детей нашли спрятанными в углу спального помещения", - сообщили в ДЧС.

Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной пожара. Но пожарные не исключают версию детской шалости с огнем. Тем более, близкие признают, что девочка любила играть с угольками из печи.

На тушение пожара ушло почти 1,5 часа. Ликвидировать пожар удалось на площади 100 квадратных метров. В ликвидации было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава службы пожаротушения.

ДЧС ВКО отмечает, что по причине детской шалости с огнем в этом году это первый случай гибели детей. Всего в регионе по этой причине зафиксировано 55 случаев пожаров. Во избежание пожаров и гибели людей пожарные ежедневно ведут подворовой обход в частном жилом секторе, напоминая о правилах безопасности. Но, как показывает практика, люди не задумываются о последствиях и пренебрегают ими.

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