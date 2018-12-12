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Эрдоган обвинил США в поставках оружия сирийским курдам

Турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Фото : Вести Экономика12 декабря 2018, 17:45

Вашингтон дезинформирует Анкару, утверждая, что он не осуществляет поставки оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду, сообщает РИА Новости.

"В Сирию продолжаются поставки оружия. Кто его отправляет? Наш стратегический партнер. Они (США) говорят: нет, не отправляем. Но у нас есть данные разведки, есть снимки этих поставок. Оружие, которое мы изымаем у членов РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), это доказывает. Нам было обещано, что YPG уйдут c востока от Евфрата. А в итоге мы видим, что число отправленных им грузовиков с оружием превысило 20 тысяч. Кроме того, США сейчас начали обучать 30 тысяч террористов", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на совещании, посвященном развитию оборонпрома.

Он добавил, что Турция предлагает США проводить совместные операции в Сирии.

"Почему вы действуете не с нами, а с ними? Разве мы не партнеры по НАТО? Давай будем действовать совместно", - сказал Эрдоган.

По его словам, несмотря на все турецко-американские договоренности, США не выполняют свои обещания по реализации дорожной карты по Манбиджу.

"Реализация дорожной карты по Манбиджу стоит на месте - продолжается тактика отвлечения. Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания", - сказал турецкий президент.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.

12 декабря стало известно, что турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Турция проинформировала Соединенные Штаты о намечающейся операции.

Сирийские курды составляют основу так называемых "Сирийских демократических сил" (SDF), которых поддерживают США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Эта группировка контролирует значительные территории на востоке и северо-востоке Сирии, которые фактически не подчиняются официальному Дамаску. На этих территориях находятся подразделения военнослужащих США общей численностью около 2 тысяч человек. Дамаск называет такое положение оккупацией.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.


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