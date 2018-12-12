Эрдоган обвинил США в поставках оружия сирийским курдам

Турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Вашингтон дезинформирует Анкару, утверждая, что он не осуществляет поставки оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду, сообщает РИА Новости.

"В Сирию продолжаются поставки оружия. Кто его отправляет? Наш стратегический партнер. Они (США) говорят: нет, не отправляем. Но у нас есть данные разведки, есть снимки этих поставок. Оружие, которое мы изымаем у членов РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), это доказывает. Нам было обещано, что YPG уйдут c востока от Евфрата. А в итоге мы видим, что число отправленных им грузовиков с оружием превысило 20 тысяч. Кроме того, США сейчас начали обучать 30 тысяч террористов", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на совещании, посвященном развитию оборонпрома.

Он добавил, что Турция предлагает США проводить совместные операции в Сирии.

"Почему вы действуете не с нами, а с ними? Разве мы не партнеры по НАТО? Давай будем действовать совместно", - сказал Эрдоган.

По его словам, несмотря на все турецко-американские договоренности, США не выполняют свои обещания по реализации дорожной карты по Манбиджу.

"Реализация дорожной карты по Манбиджу стоит на месте - продолжается тактика отвлечения. Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания", - сказал турецкий президент.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.

12 декабря стало известно, что турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Турция проинформировала Соединенные Штаты о намечающейся операции.

Сирийские курды составляют основу так называемых "Сирийских демократических сил" (SDF), которых поддерживают США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Эта группировка контролирует значительные территории на востоке и северо-востоке Сирии, которые фактически не подчиняются официальному Дамаску. На этих территориях находятся подразделения военнослужащих США общей численностью около 2 тысяч человек. Дамаск называет такое положение оккупацией.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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