Молодой ревнивец порезал двух человек в Алматинской области

Пострадавшие госпитализированы, подозреваемый взят под стражу.

Полицейскими Алматинской области задержан 23-летний парень, подозреваемый в вооруженном нападении на работников сельской автомойки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Инцидент произошел в Талгарском районе, где в местную больницу были госпитализированы с ножевыми ранениями мужчина и женщина, работающие на одной из автомоек села Карабулак.

Как позже выяснили полицейские, эти ранения им нанес молодой парень, пытавшийся прямо на автомойке выяснять отношения со своей знакомой, а затем вступивший в конфликт с пришедшим ей на помощь коллегой по работе. По предварительной информации, причиной возникшей ссоры стала ревность.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали и доставили в районную полицию. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 293 части 3 УК РК "Хулиганство" К материалам расследования приобщен кухонный нож, изъятый с места происшествия. Задержанный, у которого не оказалось каких-либо удостоверяющих личность документов, пока помещен под стражу в приемник-распределитель", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что по факту назначены необходимые экспертизы.

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