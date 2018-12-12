Костанайский аэропорт прекратит работу на несколько месяцев

В 2019 году будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

В 2019 году воздушная гавань не будет принимать и отправлять самолеты в течение двух-трех месяцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы рассчитан на два года. Строятся помещения для аварийно-спасательной службы и центрального распределительного пункта.

"Реконструкция приведет к остановке работы аэропорта примерно на 2-3 месяца. Мы постараемся минимизировать остановку аэропорта, потому что это их доходы. На сегодняшний день со всеми авиакомпаниями у нас согласованы слоты до 1 апреля", — сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытбек Есенгулов.

Реконструкция, говорит Бакытбек Есенгулов, позволит костанайскому аэропорту принимать грузовые воздушные судна, а также расширить маршрутную сеть и увеличить пассажиропоток.

Подрядчик готов приступить к работам уже в апреле, но все будет зависеть от погоды. Скорее всего аэропорт не будет работать с мая по август 2019 года. Но это предварительные данные.

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