В МИД РК сообщили, есть ли среди пострадавших в Страсбурге казахстанцы

МИД РК напоминает, что казахстанцам, находящимся во Франции при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться в посольство.

По предварительной информации, предоставленной французской полицией, среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге, казахстанцев нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Кроме того, МИД РК напоминает, что казахстанцам, находящимся во Франции при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться в посольство по контактам, указанным на сайте загранучреждения и министерства.

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