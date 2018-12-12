В МИД РК сообщили, есть ли среди пострадавших в Страсбурге казахстанцы
МИД РК напоминает, что казахстанцам, находящимся во Франции при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться в посольство.
Фото : Открытые источники12 декабря 2018, 18:37
По предварительной информации, предоставленной французской полицией, среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге, казахстанцев нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Кроме того, МИД РК напоминает, что казахстанцам, находящимся во Франции при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться в посольство по контактам, указанным на сайте загранучреждения и министерства.
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