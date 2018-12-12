В "Нұр Отан" стали обращаться чаще – итоги работы общественных приемных

В Астане отметили победителей конкурса "Лучшие общественные приемные".

Количество обращений в "Нұр Отан" значительно выросло. Люди, сталкивающиеся с несправедливостью и бюрократией госорганов приходят искать правду в партию. Если в прошлом году в общественных приемных рассмотрели 97 тыс. обращений, то за 11 месяцев 2018-го их количество составило 132 тысячи, сообщает Zakon.kz.

В Астане 12 декабря отметили победителей конкурса "Лучшие общественные приемные". Подводя итоги года, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сотрудники общественных приемных формируют имидж партии и именно через них люди складывают свое впечатление о "Нұр Отане".

- Мы всегда должны помнить, что мы - партия народа, работающая для народа и среди народа. В нашей деятельности важную роль играют общественные приемные. Их работники ежедневно взаимодействуют с казахстанцами, они лучше всего знают проблемы людей. Очень важно, чтобы все мы работали открыто, прозрачно, оперативно, эффективно и небюрократично. Люди, приходя к нам, всегда должны получать поддержку и помощь, - сказал первый зампред партии "Нұр Отан".

Он также отметил важность сохранения высокого уровня положительно решенных вопросов (около 40% в этом году), а также призвал активнее внедрять цифровые технологии. По словам Маулена Ашимбаева, у населения должна быть возможность подать заявление через интернет и там же отследить ход его рассмотрения.

Среди нововведений общественных приемных - проект "Заңгерлік көмек". "Нұр Отан" совместно с юристами теперь не просто консультирует граждан, но и решает их вопросы "под ключ". Проект реализуется впервые в Казахстане. В пилотном режиме партийцам уже удалось сопроводить и довести до решения суда заявления 57 астанчан, которые сами не могли оплатить услуги адвоката. Маулен Ашимбаев призвал всех юристов присоединиться к партийной инициативе и вместе помогать социально-незащищенным категориям граждан.

Он также рассказал о создании в партии Цифровой карты социального мониторинга для анализа общественных настроений казахстанцев и эффективного решения возникающих проблем.

Первый зампред партии призвал не просто передавать обращения в госорганы, а вникать в суть проблем, анализировать их и контролировать ход решения.

По итогам конкурса "Лучшая общественная приемная" в тройку лидеров вошли Алматинский городской, Павлодарский областной и столичный филиалы партии. Также итоги подвели и среди территориальных представительств. В рамках конкурса партийцы определили и "Лучших депутатов". Ими стали Айзада Курманова и Артур Платонов, а также лучший госорган – Министерство по инвестициям и развитию.

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