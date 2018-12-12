В Акмолинской области презентовали фотокнигу "Жер жәннаты"

Красочно-иллюстрированная книга издана на казахском, русском и английском языках издательским домом "Алтын кітап".

В преддверии празднования Дня Независимости Республики Казахстан в акимате Акмолинской области с участием общественности, научной и творческой интеллигенции состоялась презентация фотокниги "Жер жәннаты", выпущенной в свете программной статьи Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", сообщает Zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики.

"Сегодня область является одним из основных регионов Казахстана с тенденцией устойчивого экономического роста сельского хозяйства, индустриального сектора и туризма. Книга является продолжением летописи Акмолинской области, иллюстрирующей главные вехи развития и исторические достояния нашего региона", - отметил аким области Малик Мурзалин.

Красочно-иллюстрированная книга издана на казахском, русском и английском языках издательским домом "Алтын кітап".

Как подчеркнул директор издательства Вячеслав Титенев, Акмолинской области есть чем гордиться. Регион - один из уникальных в республике, славящийся славным историческим прошлым, богатейшими природными ресурсами, благоприятным географическим расположением и инвестиционным климатом.

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, областная библиотека и областной историко-краеведческий музей стали первыми, кому руководитель области вручил уникальные энциклопедии. Также Малик Кенесбаевич поручил направить экземпляры книги в библиотечные фонды районов, городов, ВУЗов и архивов Акмолинской области.

В завершение презентации общественность области выразила надежду, что фолиант станет ценным источником информации об Акмолинской области.

К слову, в этом году в Акмолинской области выпущен ряд литературных изданий: 11-ти томный сборник произведений Героя Советского Союза, писателя Малика Габдуллина и альбом-книга "Малик Габдуллин – гордость Великой степи", библиографические очерки профессора Кадыржана Абуева "Деятели истории и культуры Акмолинской области", книга писателя-публициста Жабала Ергалиева "Әлемге! Ғарышқа! Болашаққа жол ашқан Тұңғыш!", в Лондоне на английском языке вышла в свет повесть Сакена Жунусова "Zamanai and Amanai".

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