Алматы откажется от бордюров

Арыки на улицах, подлежащих реконструкции, продолжат закрывать.

О пользе брусчатки, ошибках прошлого и городе без бордюров рассказал и.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Сейчас идет активная работа над проектами реконструкции улиц Алматы на 2019 год. Они находятся на экспертизе, идет детализация, обсуждение с заинтересованной общественностью, в том числе с Urban forum, учитываются ошибки, которые были допущены на других улицах. На подлежащих реконструкции улицах будет выложена тротуарная плитка, а не асфальт.

"С практической точки зрения, когда плитка лежит, стало легче чистить, убирать снег, эксплуатировать дешевле стало. Асфальт трескается, через 2-3 года заново надо прокладывать. А брусчатку можно частями менять. Это не догма. Может появится другой строительный материл через 10 лет. У каждой вещи, которую планируем, есть практическое объяснение, не просто так для красоты, а с пользой дела, чтобы сохранять природный баланс. Чтобы все здания существовали устойчиво. Когда подходят с точки зрения дизайна только критикуют, это не совсем правильно. некоторые вещи делаем именно с учетом технической стороны",- сказал А. Ахмеджанов.

Отдельный вопрос для алматинцев - сохранение деревьев. Несмотря на увеличение площади, покрытой плиткой, вырубкой деревьев никто заниматься не собирается.

"Большие деревья корнями так глубоко ушли, что арычная система как полив уже не работает. Я знаю геологию Алматы. Раньше в Алматы была поговорка: "Сажаешь палку, она через год зацветает. Потому что у нас грунтовые воды. Чтобы их понизить, начали высаживать много деревьев. Грунтовые воды во время землетрясений оказывают негативное воздействие, разрушая фундаменты. Поэтому основной упор сейчас будет на озеленение, чтобы вытягивать грунтовые воды",- заявил Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам, в новом году город будет отказываться от высоких бордюров, которые выступают из-под земли.

"По строительным нормам бордюр должен отделять, мы решили их утапливать, чтобы сделать границу между зеленкой поверхностью и поверхностью дорожного покрытия ровной. То есть человек не должен спотыкаться или ударяться. Без бордюров в районе пешеходных пространств. Для пешеходов зачем высокие бордюры? Программа город без заборов прошла, город стал шире, пространство открылось. Мы теперь здания открываем. Это делается по технологиям развитых стран, чтобы каждый потом смотрел за своим имуществом",- отметил он.

Арыки на улицах, подлежащих реконструкции, продолжат закрывать.

"Арыки закрываем, чтобы люди ночью не упали в них ночью, чтобы во время эвакуации беспрепятственно могли выбежать на дорогу. Мы арыки не убираем, воды достаточно в городе. По вопросу накапливающейся воды, которая идет через ливневку, предлагаю организовать резервуары в парках для полива. Это мое предложение, город растет, поливать надо, сезоны дождей не всегда совпадают с потребностью растений",- заключил Ахмеджанов.

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