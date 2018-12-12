70% возводимого жилья в Алматы приходится на присоединенные районы

Возводится соответствующая инфраструктура, развивается индустриальная зона, открываются новые рабочие места.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел прием граждан в обновленной общественной приемной партии "Нұр Отан". На встрече с жителями акимом мегаполиса были рассмотрены вопросы модернизации общественного транспорта, строительства новых школ и дорог, а также реконструкции городских рынков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Так, мама троих детей Алия Жалгасбаева обратилась к главе города с просьбой о строительстве школы в мкр. Дархан. Сегодня наибольший дефицит ученических мест наблюдается именно в Алатауском районе. Только за последний год количество школьников увеличилось более чем 3 тысячи.

Для решения данного вопроса Бауыржан Байбек поручил провести изыскать земельный участок с последующей разработкой ПСД на строительство школы на тысячу мест.

"Сегодня 70% возводимого жилья приходится на присоединенные районы. Возводится соответствующая инфраструктура, развивается индустриальная зона, открываются новые рабочие места. В следующем году запланировано выделение средств на ремонт дорог, будем подводить освещение. Что касается мкр. Дархан, то я знаю эту проблему. В городе наблюдается дефицит свободных земельных участков, что значительно осложняет строительство новых социальных объектов. Тем не менее, мы обязательно найдем участок для школы. Это для нас одна из приоритетных задач. Об этом в Послании сказал и Глава государства. В целом в следующем году мы построим еще 8 новых школ", - сообщил аким Алматы.

В свою очередь руководитель общественного фонда слабовидящих "Көмектес" Александр Сапелкин попросил главу мегаполиса установить звуковое оповещение о номере и пути следования маршрутов в городских автобусах. В ходе приема он также пожаловался на недоступность городского общественного транспорта для жителей мкр. Алатау Бостандыкского района.

"В течение года сделаем так, чтобы 100% автобусов были оснащены системой звукового оповещения, в самое ближайшее время организуем новый маршрут в мкр. Алатау. В целом сфера общественного транспорта нуждается в перезагрузке. Именно поэтому мы начали большую транспортную реформу. Я сам жил на Гагарина-Утепова. Каждое утро выходил на учебу. Очень часто приходилось в позднее время возвращаться с тренировок. Зачастую пешком, так как автобусы по вечерам уже не ходили. По Абылай хана, потом по Абая, выходил на Желтоксан, Тимирязева и до Утепова пешком ходил. Я помню эти старые автобусы, так же не останавливались на остановках, все переполненные. О речевом оповещении вообще речи не было. Когда я вернулся в Алматы, я поставил для себя как одну из задач, навести порядок в общественном транспорте. За пару лет мы вывели практически все теневые доходы перевозчиков, начали создавать соответствующую инфраструктуру. Закупили более 600 новых автобусов. До мая запланировано купить еще 716 новых автобусов. Сейчас работаем над тем, чтобы люди не простаивали на остановках, чтобы общественный транспорт ходил вовремя и допоздна. Начали аттестацию водителей, переобучаем. Параллельно создаем условия для тех, кто ходит пешком, чтобы было удобно для людей с колясками, мам, родителей, инвалидов, велосипедистов", - отметил Бауыржан Байбек.

В ходе встречи с горожанами аким Алматы также пообещал решить вопрос модернизации рынка Арыстан и строительства новой дороги в мкр. Кок Кайнар. На основании многочисленных жалоб о нарушениях общественного порядка, поступивших в общественную приемную партии, будет проведена комплексная проверка ночного клуба Skybar.

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