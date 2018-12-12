Китай арестовал экс-дипломата Канады

Сообщается, что в настоящий момент дело находится на стадии судебного следствия.

Задержанный канадский экс-дипломат Майкл Ковриг подозревается в подрыве национальной безопасности Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на источники в министерстве государственной безопасности страны, передает РИА Новости.

Бывший канадский дипломат, ныне сотрудничающий с "Международной кризисной группой" (ICG), задержан в Китае. В 2014-2016 годах Майкл Ковриг был вице-консулом посольства Канады в Пекине, после он занимал должность консула в канадском генконсульстве в Гонконге.

"Пекинское управление министерства государственной безопасности в соответствии с законом 10 декабря провело проверку в отношении гражданина Канады Майкла Коврига по подозрению в деятельности, подрывающей национальную безопасность Китая", - пишет издание.

Сообщается, что в настоящий момент дело находится на стадии судебного следствия.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что внешнеполитическое ведомство страны пока не может предоставить какой-либо информации в связи с сообщениями о задержании Коврига. Дипломат добавил, что "Международная кризисная группа" (ICG) не зарегистрирована в Китае.

"Международная кризисная группа" призвала к немедленному освобождению Майкла Коврига, а также отметила, что не получала никакой информации о нем с момента задержания и переживает из-за его здоровья и безопасности.

Задержание экс-дипломата произошло на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Экстрадицию дочери основателя китайской компании запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.

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