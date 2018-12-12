Хозяину пляжа в Актобе, где завалило ребенка, вынесли приговор

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Сегодня в городском суде Актобе был вынесен приговор в отношении хозяина пляжа "Инжу", на котором в июле 2018 года в результате обвала грунта тяжелый вред здоровью получила десятимесячная девочка, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как сообщалось ранее, 22 июля группа актюбинцев отдыхала на пляже "Инжу" на актюбинском водохранилище. Когда отдыхающие расположились на топчанах, произошел обвал грунта. В результате всех засыпало песком, в том числе двоих детей. десятимесячной девочке Злате Ермейчук был причинен тяжелый вред здоровью, легкий вред здоровью получили еще трое взрослых. В ходе судебного разбирательства Арман Казбаев вину не признал, сославшись на то, что его в тот день на пляже не было. Суд признал владельца пляжа Армана Казбаева виновным по статье 306 УК РК и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. А также он был лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на три года.

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