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Река жидкого шоколада затопила улицу в Германии

Авария произошла по причине выхода из строя оборудования на кондитерской фабрике.

Фото : WA.de12 декабря 2018, 21:22

Настоящая шоколадная катастрофа произошла в немецком городе Верль, где на улицу неподалеку от шоколадной фабрики вылилась тонна сырья. Об этом сообщается на сайте местной пожарной охраны, сообщает Life.ru.

По предварительной информации, авария произошла по причине выхода из строя оборудования на предприятии, из-за чего шоколадная масса просочилась сквозь стены кондитерской фабрики на улицу, стекая дальше по асфальту. Всего на проезжей части оказалось около тонны шоколада, образовав "плитку" размером около 10 кв. метров.

На место прибыли 25 пожарных, они оцепили место ЧП и в течение нескольких часов при помощи горячей воды, паяльных ламп и лопат пытались убрать скользкую сладкую массу с дорожного полотна.


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