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Выбрана мисс Астана-2018

За звание самой красивой девушки столицы боролись 20 финалисток, которые на протяжении двух недель активно готовились к финалу.

Фото : instagram13 декабря 2018, 00:34

Главной красавицей столицы стала семнадцатилетняя Еркеназ Сейфулла, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Мисс Астана-2018 Еркеназ Сейфулла учится в Казахском университете технологии и бизнеса по специальности "Дизайн". Именно ей теперь выпала честь представлять столицу на предстоящем конкурсе "Мисс Казахстан".

Первой вице-мисс стала артистка Государственного театра танца "Наз" 22-летняя Александра Беглова.

Второй вице-мисс стала студентка КазГЮУ, 21-летняя Сания Мергалиева.

Титул третьей вице-мисс завоевала также студентка КазГЮУ, 22-летняя Диана Идрисова.

В целом, в этом году за звание самой красивой девушки столицы боролись 20 финалисток, которые на протяжении двух недель активно готовились к финалу.

Участницы посетили ряд спортивных, социальных и благотворительных мероприятий. В этом году официальные визитки участниц конкурса были посвящены семейным традициям и преемственности по материнской линии. Девушки рассказали истории своих матерей, бабушек и прабабушек.

Выступления девушек оценивали лауреат премии Президента "Алтын Сапа" Ырза Турсынзада, Олимпийский чемпион Серик Сапиев, музыкант Ерлан Кокеев и другие.


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