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ЦСКА выиграл "Реал" со счетом 3:0 в Лиге Чемпионов

Домашнее поражение стало самым крупным в истории для мадридского "Реала" в еврокубках.

Фото : RT13 декабря 2018, 06:00

Футболисты московского ЦСКА разгромили в гостях мадридский "Реал" в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает РИА Новости.

Такой результат не помог "армейцам" продолжить выступление в еврокубках в этом сезоне. Несмотря на лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, из-за поражения в матче с чешской "Викторией Пльзень" московская команда заняла четвертое место в группе.

Встреча группа G, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА.

Голы в составе армейцев забили Федор Чалов (37-я минута), Георгий Щенников (43) и Арнор Сигурдссон (73).
Домашнее поражение стало самым крупным в истории для мадридского "Реала" в еврокубках.


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