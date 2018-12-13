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В Алматы водитель из-за тумана не заметил развязку и попал в ДТП

В аварии пострадала пассажирка.

Фото : Соцсети13 декабря 2018, 06:27

В Алматы на кольце на пересечении улиц Кульджинский тракт и Бухтарминская произошло ДТП, передает Zakon.kz.

Водитель Mersedes рассказал, что двигался по Бухтарминской в восточном направлении, отвозил домой девушку. На улице был сильный туман и гололед.

Подъезжая к кольцевой развязке, водитель поздно понял, что уже выехал на кольцо. Резко вильнул рулем вправо и потерял управление над автомобилем.

Машину вытащило на разделительный островок, там он снес дорожный знак и ударился о бетонную конструкцию. В результате ДТП пострадала пассажирка. Ее на скорой с различными травмами увезли в ГКБ №4.

По словам водителя, он не нарушал скорость и поставил зимнюю резину.


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