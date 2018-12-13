Премьер-министром Великобритании остается Тереза Мэй

За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов, против - 117.

Тереза Мэй остается премьер-министром Великобритании, заручившись поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сообщает РИА Новости.

На прошедшем вечером 12 декабря голосовании по вопросу о доверии премьеру Мэй поддержали 200 ее коллег. Это ожидаемое решение: еще за несколько часов до голосования нужное количество парламентариев (голосов должно было быть не менее 159) объявили, что проголосуют за премьера. За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117. Голосование было тайным.

"Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь", - заявила Мэй после голосования, добавив, что намерена продолжать работу.

В среду утром было объявлено, что глава управляющего комитета партии Грэм Брэди получил необходимое для запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем парламентариев, и голосование по вопросу о доверии Терезе Мэй состоялось в тот же день. Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС - 29 марта 2019 года.

Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра. Теперь в течение года никто не сможет снова инициировать голосование о недоверии Мэй как лидеру партии.

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