В России на аукцион выставили вещи Виктора Цоя

На торги выставят одно из последних писем музыканта жене Марьяне, датированное июнем 1990 года. Начальная цена - 1,5 млн рублей.

Аукционный дом "Литфонд" выставит на продажу еще несколько личных вещей лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Аукцион проводится на сайте организации, передает Lenta.ru.

В частности, на торги выставят одно из последних писем музыканта жене Марьяне, датированное июнем 1990 года. В нем Цой рассказывает об усталости от гастролей и ближайших планах. Лот оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, на продажу выставят фотографию на студенческий билет и оригинал-макет дебютного альбома "45". Они оцениваются в 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

В ноябре номер автомобиля, на котором Цой разбился, продали за два миллиона рублей. Об обнаружении номерного знака стало известно в октябре. Владелец нашел его в купленном им гараже в Юрмале. На номере "Я 68 32 ММ" остались следы от удара, а в нескольких местах видны разрывы металла.

До этого на торгах продали другие вещи Цоя: паспорт, записную книжку с номерами телефонов ленинградских и московских рок-музыкантов, а также рукопись песни "Хочу перемен".

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

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