Глава Google объяснил почему по запросу "идиот" выходит фото Трампа

Сундар Пичаи рассказал законодателям о базовых принципах работы поисковика.

Американский конгрессмен Зое Лофгрен, представляющая Демократическую партию, обратилась к генеральному директору Google Сундару Пичаи с вопросом, почему поисковик выдаёт фотографии президента США Дональда Трампа по запросу "идиот". Глава Google призвал не искать в этом свидетельств "политической предвзятости" его компании,передает ТАСС.

Во время слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США гендиректору компании Google Сундару Пичаи задал вопрос один из законодателей - Зои Лофгрен (демократ, штат Калифорния).

"Прямо сейчас, если я введу в Google слово "идиот" в разделе "Картинки", появится фотография Дональда Трампа. Вот, я только что это сделала. Как так получается?" - поинтересовалась она.

Действительно, при вводе в англоязычной версии Google слова idiot поиск выдает практически одни только фотографии президента США. То же самое, кстати, происходит и при поиске на русском языке, но в этом случае картинок Трампа значительно меньше, и они соседствуют с иллюстрациями обложек книг одноименного произведения Федора Достоевского.

Гендиректору Google для ответа на вопрос пришлось объяснять базовые принципы работы поисковика.

"Мы берем ключевое слово и соотносим его со страницами [сайтов], затем сортируем их на основе 200 сигналов - таких как релевантность, актуальность, популярность, и то, как это используется другими людьми. И на основе этого в каждый конкретный промежуток времени мы стараемся отсортировать их и показать наилучшие результаты поиска для данного запроса", - рассказал Пичаи.

"Значит, нет никого, кто сидит где-то за кулисами и решает, что показать пользователю?" - уточнила Лофгрен.

"Мы не вмешиваемся вручную ни в какие конкретные поисковые запросы", - ответил Пичаи.

Но почему именно Трамп оказался "наилучшим результатом поиска" для слова "идиот", руководитель Google пояснить так и не смог.

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