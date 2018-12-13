В Казахстане избирательные участки оборудуют для инвалидов

На избирательных участках будут установлены пандусы, тактильные дорожки и трафареты.

На открытом заседании Центральной избирательной комиссии обсуждали принятие рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями при проведении выборов в Казахстане, передает Total.kz.

"Избирателей-инвалидов в нашей стране более 580 тысяч человек разных категорий. В основном, они ранее голосовали на дому. Но активная социализация инвалидов, участие их в общественной жизни предполагает, что многие из них хотят голосовать на избирательных участках. Когда они приходят на избирательный участок, комиссии должны создавать необходимые условия для голосования", — заявила член ЦИК Ляззат Сулеймен.

Представители ЦИК рассказали о уже решенных вопросах: интеграции списка инвалидов с реестром избирателей, создании нормативной базы для реализации прав людей с особыми потребностями.

"Внесли изменения в закон о выборах, где расписаны компетенции местных исполнительных органов и избирательных комиссий. В инструкцию по оснащению внесен отдельный раздел об обеспечении избирательных прав-инвалидов, где полностью расписано, как местные исполнительные органы должны создать условия для инвалидов, которые придут на избирательный участок", — заявили в ЦИК.

Сейчас определяются потребности, которые должны быть заложены в бюджете. Этим занимаются местные исполнительные органы совместно с территориальными избирательными комиссиями.

"По итогам прошлых выборов 2016 года проведен общественный мониторинг, определены недостатки. Не было пандуса, не могли где-то проголосовать, кому-то не было видно. Поэтому в инструкции мы расписали всё подробно. Начиная с места для автомобиля, тактильная дорожка до входа в участок и для колясочников, чтобы в коляске смогли въезжать и выезжать свободно. Для незрячих — формат специальных трафаретов. Слабовидящим — дополнительное освещение, лупы будут на избирательных участках", — подчеркнула Ляззат Сулеймен.

Сколько средств потребуется на переоборудование участков, в ЦИКе затруднились сказать. Как и ответить на вопрос: будет ли все готово к следующим выборам?

"В законе "О выборах" есть нормы точные. НПА приняты. В конце августа принято "Изменение в инструкцию об оснащении избирательного участка", где есть отдельный раздел, и они уже должны быть исполнены", — заявила Ляззат Сулеймен.

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