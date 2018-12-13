На западе Казахстана пройдут осадки

Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" сообщил о прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 декабря, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на западе и юго-западе Казахстана пройдут осадки, на остальной территории ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра.

"В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с. Алматинской области в районе Жаланашколя сохраняется усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Муголжарском районе Актюбинской области ожидается ветер 18 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областях местами ожидается туман", - говорится в сообщении метеорологов.

13-14 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается осадки, туман, сильный гололед. В Уральске - осадки, туман, сильный гололед. Вероятность шторма 95-98%

Также стоит отметить, что 12 декабря с 23-30 в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, гололед) из Уральска закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

12 декабря с 20-00 в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, гололед) закрыто движение на участке а/д областного значения "Чапаево-Жангала-Сайхин" (0-337 км) для всех видов автотранспорта.

13 декабря с 00-30 в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области (гололед) закрыто движение на участке а/д республиканского значения "Самара-Шымкент" (п.Кобда-граница ЗКО) для всех видов автотранспорта.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -14°, облачно.

Прогноз погоды на 13 декабря.

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