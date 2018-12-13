На чем могут экономить предприниматели

Общая сумма банковских комиссий за услуги РКО за месяц может стать существенной статьей расходов.

Главная цель любого бизнеса – это стабильное получение прибыли. Проект Банка ВТБ (Казахстан) "Школа бизнеса" разъясняет предпринимателям, как можно сократить издержки и тем самым увеличить прибыль.

Сегодня в Казахстане практически ни один бизнес не обходится без расчетно-кассового обслуживания. РКО – это комплекс банковских услуг для юридических лиц, включающий в себя открытие и ведение счетов, проведение платежей и переводов, прием и выдачу наличных, операции с валютой, инкассацию и многое другое.

За каждую операцию банк удерживает комиссию. Общая сумма банковских комиссий за услуги РКО за месяц может стать существенной статьей расходов. Но есть способ сократить эти траты - найдите банк, предлагающий пакетное обслуживание! Пакетное предложение - это набор услуг, за которую клиент платит комиссию единовременно, и как следствие, это обходится намного дешевле, чем оплачивать отдельно каждую услугу.

- В нашем банке, приобретая услуги пакетом можно сэкономить на РКО до 85%! Сегодня, как новым, так и действующим клиентам мы предлагаем 7 пакетов: 4 для среднего бизнеса и 3 для малого бизнеса, по очень выгодной стоимости, - рассказывает Директор департамента по работе с корпоративными клиентами-Член Правления Банка ВТБ (Казахстан) Игорь Ли. – Пакеты различаются составом и объемом услуг, каждый клиент может выбрать наиболее подходящий для себя вариант с учетом специфики и сезонности бизнеса.

Помимо цены пакетные предложения Банка ВТБ (Казахстан) имеют и другие преимущества. Главное из которых, это возможность использования продуктов и услуг банка без посещения отделения. Большая часть процессов автоматизирована и клиенты могут самостоятельно проводить их с помощью удобного продукта "Интернет-банкинг для юридических лиц".

Подробнее узнать о пакетных тарифах можно по номеру 5050 – бесплатно с мобильного ли в ближайшем отделении Банка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!