Генпрокурор добился оправдания двоих лиц

Верховный суд полностью согласился с доводами протестов генерального прокурора и оправдал вышеуказанных лиц, прекратив уголовные дела за отсутствием в их действиях составов уголовных правонарушений.

По протесту генерального прокурора оправдано два лица, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров инициировал перед Верховным судом прекращение уголовных дел в отношении двоих лиц.

Так, приговором Кокшетауского городского суда Сегизбаев осужден за незаконное предпринимательство к штрафу в размере 1 000 МРП (1 982 000 тенге).

Согласно обвинению Сегизбаев, занимаясь предпринимательской деятельностью по оптовой реализации алкогольных напитков, хранил продукцию в соседнем складе № 7, тогда как в выданной ему в 2007 году государственной лицензии указан склад № 6.

Изучением материалов уголовного дела Генеральной прокуратурой установлено, что храня алкогольную продукцию в соседнем складе, он не занимался незаконным предпринимательством, а всего лишь нарушил условия лицензирования и подлежал привлечению к административной ответственности с лишением лицензии либо приостановлением ее действия.

Во втором случае, в 2016 году приговором Исатайского районного суда Атырауской области гражданин Республики Узбекистана Тажиев осужден за невыполнение решения суда о его выдворении за пределы страны (ст. 393 УК) к штрафу в размере 50 МРП с выдворением за пределы Республики Казахстан на пять лет.

Спустя год приговором вышеуказанного суда он вновь осужден за то же самое деяние к шести месяцам лишения свободы, но уже по другой статье Уголовного кодекса - ч. 1 ст. 430 УК (Невыполнение приговора суда).

В свою очередь, согласно ст. 77 Конституции и ст. 4 Уголовного кодекса, никто не может быть подвергнут повторно уголовной ответственности за одно и то же деяние.

Верховный суд полностью согласился с доводами протестов генерального прокурора и оправдал вышеуказанных лиц, прекратив уголовные дела за отсутствием в их действиях составов уголовных правонарушений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!