Сексуальные домогательства на работе: как привлечь обидчика к ответу

Нужны ли Казахстану отдельные законы о сексуальных домогательствах, и не приведет ли это к различным злоупотреблениям.

На днях Союз кризисных центров запустил акцию "Письмо к Депутату", призывая обратить внимание законодателей на проблему сексуальных домогательств в стране, разработать четкие границы этих явлений и внести изменения в соответствующие законы, предусмотрев наказание вплоть до уголовной статьи. О том, насколько остро стоит проблема сексдомогательств в нашей стране, и не приведет ли создание подобных законов к "охоте на ведьм", что сейчас наблюдается, например, в США, попытался разобраться журналист Zakon.kz.

Непристойное предложение

Как отметила директор КГУ "Кризисный центр для жертв бытового насилия" Зульфия Байсакова, проблема сексуальных домогательств на рабочем месте стоит достаточно остро. Находясь в зависимом положении от работодателя, работник зачастую вынужден исполнять несвойственные для себя функции, терпеть какие-то притязания и сексуальные домогательства только для того, чтобы сохранить рабочее место, получить повышение, а возможно какие-то бонусы. Правда, подобные факты зачастую замалчиваются.

"Когда в марте мы объявили, что на телефон 150 можно обращаться по поводу сексуальных домогательств, то получили порядка 40 телефонных звонков от женщин, ставших жертвами сексуальных домогательств со стороны своих работодателей. Например, многим из них предлагали пойти с непосредственным руководителем в баню, сопроводить начальника в ресторан, или же задержаться на работе и пройти к нему в кабинет. При этом явно выраженных предложений заняться сексом, безусловно, не звучало. Это было завуалировано. И как поступить женщине при поступлении подобных "просьб" непонятно. Ведь в казахстанском законодательстве просто нет такого понятия "сексуальное домогательство". А единственная статья Уголовного Кодекса РК – 123, которая предусматривает понуждение к половому акту лиц, зависимых от виновного, практически не работает", – рассказала Зульфия Байсакова.

По ее словам, согласно анализу, проведенному в марте 2018 года представителями нескольких крупных общественных организаций, с 1998 года по этой статье УК вынесено всего 25 приговоров. При этом лишение свободы ни разу не применялось. В течение 2014 – 2017 годов в Казахстане не зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения по данной статье.

"Как показывает практика, если жертвы домогательства на работе все же обращаются куда-то за помощью, то им говорят, что, во-первых, нет такого понятия как "сексуальное домогательство". А если рассматривать дело по 123 статье УК, то докажите, что вас принуждали к сексу. А как это доказать? Ведь сексуальное домогательство – это не просто принуждение к сексу. Это и какие-то грязные намеки, выражения, предложения и т.п. Например, если девушку-подчиненную начальник пригласил в баню – это принуждение к сексу? Если он зовет ее к себе на дачу в выходные, предлагая вместе поработать над каким-то планом, это как расценить? Как намек на сексуальные отношения или как признание ее профессионализма? То есть, все эти нормы не прописаны в нашем законодательстве, что и позволяет допускать такие вещи. И одной статьей 123 УК РК здесь не обойтись", – считает Зульфия Байсакова.

Отличия зарубежных и казахстанских компаний

Рассказала она и о том, как решают такие вопросы в иностранных и казахстанских компаниях. Так, например, был случай, когда в "Кризисный центр для жертв бытового насилия" позвонила девушка из Актау, работавшая в одной из зарубежных компаний. Как следовало из ее рассказа, к ней (и не только к ней, как потом выяснилось) домогался один из руководителей-иностранцев, и она дала ему отпор. На это мужчина отреагировал бурно, пообещал уволить ее, и девушка была вынуждена обратиться в комиссию, которая разрешает такие споры.

"То есть, в этой иностранной компании была комиссия, которая рассматривала такого рода заявления, а в договоре этой работницы был пункт, согласно которому работодатель обеспечивал ей безопасную работу, в том числе и отсутствие каких-то сексуальных домогательств. Она проконсультировалась у нас, как себя вести, что говорить, и затем пошла на встречу в эту комиссию. Вопрос был урегулирован, эта женщина больше к нам не обращалась. Приведу для примера и другой случай, имевший место в одном из министерств Казахстана. Одна из сотрудниц получала очень неприятные СМС с сексуальным подтекстом от своего руководителя отдела, а когда ей было предложено повышение по службе и обещаны определенные бонусы только после того, как она вступит с ним в сексуальный контакт, женщина отказалась, а все записи их разговоров и СМС сохранила и показала вышестоящему руководству. Начальника отдела уволили, но при этом создали неблагоприятные условия и для нее самой. В последующие три месяца женщина была вынуждена покинуть это место работы", – продолжила Зульфия Байсакова.

И подобных примеров, когда дело оборачивается отнюдь не в пользу жертв домогательств, по ее словам, можно привести немало. Так, в одной из областей Казахстана женщина-учитель постоянно испытывала домогательства со стороны завуча школы. И, как выяснилось, такое поведение завуча терпели многие учителя. Кто-то разрешал себя потрогать, приобнять, поцеловать и т.п. Но эта женщина ответила отказом, а затем обратилась к директору школы, причем женщине. Но та сказала, что это неправда и она просто все выдумала. Зато после этого начался буквально тотальный контроль ее деятельности, что, конечно, не способствовало работоспособности, и она постоянно находилась в стрессовом состоянии.

"В итоге учительница обратилась за помощью к нам, и мы предложили ей написать официальное заявление, а затем создать общественный резонанс, выступив в СМИ, и с помощью адвоката все доказать (тем более, что у нее были доказательства собраны). Но дело в том, что практически во всех случаях, когда к нам обращаются женщины, они не готовы идти до конца. В данном случае женщина отказалась от нашей поддержки, сказав, что еще раз переговорит с директором школы, и, может быть, все это разрешится самостоятельно. При этом она сообщила, что боится огласки, опасаясь, что будет создано общественное мнение не в ее пользу, как потерпевшей. То есть, обратившиеся к нам женщины, как правило, отказываются от помощи по двум причинам. Во-первых, боятся потерять работу. А во-вторых, опасаются быть непонятыми в обществе и в семье. Ведь многие и зачастую небезосновательно считают, что муж и другие члены семьи будут воспринимать ее ни как жертву, а как человека, который сам подавал повод. А у нас очень часто любят так говорить. Мол, раз женщина пошла в короткой юбке по темной улице, значит сама хотела, чтобы к ней кто-то пристал. Или выпила пива и возвращается домой поздно, то пусть потом не жалуется, что кто-то ее домогается", – говорит Зульфия Байсакова.

Чтобы наказать, нужно сформулировать

В общем, по словам спикера, изучение ситуации с домогательствами на рабочем месте и анализ правоприменительной практики показали, что такие факты распространены повсеместно, и женщины просто боятся обращаться за помощью. А проанализировав законодательную базу страны, правозащитники поняли, что в Казахстане просто нет дефиниции, что такое сексуальное домогательство. А потому, чтобы исключить подобные вещи и привлечь к ответственности людей, которые их совершают, но при этом не привлекать невиновных, необходимо иметь четко прописанное на законодательном уровне определение этого явления.

"Мы предлагаем внести в законодательство следующую формулировку: "сексуальное домогательство – это случаи, когда по отношению к любому находящемуся в подчиненном или зависимом положении лицу, допускаются нежелательные для него поведение или действия сексуального характера, выраженные в словесной или бессловесной форме, либо физически, целью или фактическим содержанием которых является унижение человеческого достоинства данного лица, и которые создают нервную, угрожающую, враждебную, пренебрежительную, унизительную или оскорбительную атмосферу, а лицо сопротивляется таким действиям, либо терпит их по той причине, что они служат прямой или косвенной предпосылкой для приема его на службу или на работу, сохранения трудовых отношений, допуска к прохождению обучения, выплаты вознаграждения либо предоставления иных привилегий или льгот". И мы бы, конечно, хотели, чтобы за это была предусмотрена уголовная ответственность. Это же преступление против личности", – отметила Зульфия Байсакова.

Кроме того, правозащитники планируют разработать отдельно изменения в Трудовой Кодекс и внести туда пункт, обязующий работодателя создавать благоприятные условия для деятельности каждого работника, и предусмотреть рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Ведь, если в трудовом договоре будет четко прописано, что никто из сотрудников не может совершать определенные действия по отношению к коллегам, и это будет наказываться по определенной статье УК, то работодатель будет обязан все это отслеживать и пресекать подобные ситуации.

Законы нужно не менять, а правильно применять

Однако, по мнению юриста Станислава Лопатина, вносить какие-то изменения в действующее законодательство совершенно не нужно. Гораздо проще добиться, чтобы работал как надо действующий закон. И для этого есть более простой, быстрый и эффективный инструментарий.

"У нас в Уголовном Кодексе есть статья 123, предусматривающая понуждении к половому сношению и иным действиям сексуального характера, путем шантажа, угрозы уничтожения имущества, материальной и иной зависимости. В том числе трудовой, служебной или какой-то еще. По сути, это и есть сексуальное домогательство. Корень проблемы не в том, что какой-то отдельной статьи в УК не хватает, а в том, что нет какой-то четкой инструкции, как работать по действующей статье. Следователи просто не понимают, что надо делать, как расследовать, как доказывать, какие документы собирать. Но это можно легко исправить. Например, разработать методическую инструкцию в центральном аппарате МВД совместно с правозащитниками и подробно, пошагово расписать, как должны расследоваться такие дела, как собирать доказательства, а потом утвердить эту инструкцию каким-то отдельным приказом МВД и разослать по всем подразделениям", – говорит юрист.

Также, по его мнению, подобную инструкцию по таким делам можно составить и для прокуроров. Например, внести в параграф "категория надзоров в уголовной сфере" определенные дополнения и расписать, что нужно учитывать при осуществлении прокурорского надзора за расследованием по таким делам. И если следователь допустил нарушения, то его уже можно будет наказать за бездействие. А Верховному суду можно разработать нормативное постановление и определить судебную практику по таким делам и расписать, в чем состоит это преступление, и как вообще доказывать подобные преступления, чтобы там, грубо говоря, разных толкований не было. То есть это работа не законодательной ветви власти, а исполнительной и немного судебной. Ведь то, что такие дела нормально не расследуются, это, скорее, вопрос квалификации полицейских, и, наверное, проблема общества, которое автоматом осуждает жертв домогательств, вынуждая женщин скрывать подобные факты.

"Например, приходит потерпевшая в полицию и говорит: вот он меня домогался. Полицейские вызывают на допрос потенциального подозреваемого, а он заявляет, что не было такого. И, как правило, женщина доказать ничего не может. А ведь если доказательства есть, то и так все понятно. Другой вопрос, что следователи зачастую просто не хотят с этим связываться. И здесь опять же дело не в законодательстве. У нас ведь есть такое понятие как негласные следственные действия, которые оперативные работники проводят. Поэтому, получив заявление от потерпевшей о том, что ее, например, принуждают к интиму, угрожая уволить, полицейские могут просто пока подозреваемого не "дергать", собрать доказательства, снабдив заявительницу средствами аудио и видеозаписи, опросить свидетелей. Все это зафиксировать, и уж тогда начинать работать с подозреваемым и привлекать его к ответственности. То есть, при желании все это можно доказать. А если одного такого руководителя в тюрьму "посадить" и широко осветить это в СМИ, то, на мой взгляд, от этого будет больше проку, чем от любого изменения законодательства", – считает Станислав Лопатин.

Сексуальный намек все же не изнасилование

Что же касается возможности самого введения уголовной статьи за домогательство, то, по мнению Станислава Лопатина, это все же перебор.

"Если начальник приглашает подчиненную в баню или в ресторан, но прямо не говорит о сексе, то само по себе приглашение куда-либо у нас уголовно наказуемым деянием не является. И в принципе, я считаю, что это и не должно им являться. Это ведь не какие-то насильственные действия сексуального характера, а просто приглашение. Если не нравится, откажись и все. А если женщина этим оскорблена до глубины души, то пусть подает гражданский иск в суд за оскорбление. Но это не повод сажать человека в тюрьму. Ведь здесь очень легко перейти к злоупотреблению такими вещами. Например, в Германии на женщину нельзя пристально смотреть дольше пяти секунд. И у них это в законе закреплено. Конечно, и у нас можно ввести нечто подобное, но здесь нужно учитывать возможные последствия. Полицию просто "закидают" подобными заявлениями. Да и вообще, если мужчина посмотрел на женщину дольше пяти секунд, то почему он должен привлекаться к уголовной ответственности? " – говорит юрист.

По его мнению, все-таки надо разделять нарушение гражданского права, административное правонарушение и уголовное преступление по их опасности для общества и тяжести последствий. Если понуждение лица к половому сношению против его воли, это общественно опасное преступление, то приглашение в баню, подразумевающее добровольное решение женщины пойти или нет, – совсем другое дело. Но первое итак предусмотрено статьей 123 УК и все зависит только от работы полиции и доказательной базы. А простое изменение данной статьи, или введение дополнительных не поменяет отношение следователя, общества, а, соответственно, и самой потерпевшей к ситуации.

Владимир Демидов

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