К декабрьским праздникам Magnum увеличил ассортимент и держит цены

Magnum готов встретить возросший поток покупателей в любой день и в любое время.

Более чем на тысячу новых товаров увеличила свой ассортимент крупнейшая торгово-розничная сеть страны к праздникам. Кроме того, в "Magnum" обещают сдерживать цены и даже устроить предпраздничные акции на самые востребованные товары.

Традиционно перед длинными декабрьскими праздниками (в этом году в декабре целых 13 выходных дней) казахстанцы покупают подарки близким и продукты к праздничному столу.

Чтобы избежать очередей и спекулятивных цен, лучше всего делать покупки заранее. Но Magnum готов встретить возросший поток покупателей в любой день и в любое время.

"Magnum на рынке уже 11 лет. За это время мы стали крупнейшей торгово-розничной сетью страны, получили большой опыт работы в любых условиях. Зная, что традиционно перед праздниками поток покупателей возрастает, мы максимально увеличим количество открытых касс и покупательских тележек чтобы не было больших очередей", – говорит управляющий директор торговой сети Светлана Ермолаева. "Работать будут больше продавцов и кассиров. Так что наши любимые покупатели могут спокойно планировать поход за покупками в любой магазин нашей сети в любое время. Мы вас ждём!"

Ассортимент пополнился не только сладостями и экзотическими фруктами к новогоднему столу – например, на полках супермаркетов вы найдёте манго, авокадо, маракую, гуаву, папайю – но и массой товаров с новогодней символикой, от кухонной утвари, полотенец, банных принадлежностей до санок. В целом Magnum предлагает покупателю 30 тысяч различных товаров, в том числе всегда 2,5 тысячи - со скидками.

Как поделился коммерческий директор Magnum Яков Фишман, во второй половине декабря будут скидки на традиционные новогодние кондитерские наборы и специальные чайные наборы. Уже сейчас начинаются акции на многие "зимние" товары: от стеклоомывателей до масляных обогревателей, а также на качественную мелкую бытовую технику, которая отлично подходит для подарков.

"Мы не только значительно увеличили ассортимент, но и договорились с поставщиками не повышать цены, чтобы ничто не омрачало новогоднее настроение наших любимых покупателей. Зимой традиционно дорожают все овощи и фрукты – это вызвано тенденциями рынка. Но мы хорошо подготовились и готовы предложить все самое лучшее по выгодной цене", - добавил Яков Фишман.

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