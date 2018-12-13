В преддверии Дня Независимости в Павлодаре открыли олимпийский бассейн

Первый 50-метровый бассейн в регионе был построен в рамках государственно-частного партнерства.

Олимпийский бассейн, который получил название "Ertis Olimpyc", соответствует всем международным стандартам, а потому здесь смогут проводить соревнования самого высокого уровня. Для зрителей предусмотрели трибуны на 300 мест, а также кафетерий.

- Плавание является одним из самых медалеёмких олимпийских видов спорта, сказал во время открытия бассейна аким Павлодарской области Булат Бакауов. - В нашей области плаванием занимается более пяти тысяч человек, а 80 спортсменов входят в национальную сборную Казахстана. Уверен, что такие спортивные объекты станут стартовыми площадками для достижения высоких результатов на международной арене.

Стоимость проекта, реализацией которого занималась известная строительная компания ТОО "ГСУ "Курылыс", составила 2,7 миллиарда тенге. Строительство бассейна было полностью профинансировано за счет внебюджетных средств – в этом помогли корпорация ERG, компания KAZ Minerals и АО "Павлодарэнерго".

- Я уже 25 лет в Павлодарской области и поражаюсь тому, как здесь все меняется, - отметил председатель совета директоров ERG Александр Машкевич. - Этот бассейн -одно из подтверждений тому, что, когда страна движется в правильном направлении, спорт обязательно развивается. Мы счастливы, что наша компания имеет к этому отношение!

Право перерезать ленточку и открыть новый спортивный объект дали четырём юным спортсменам, которые первыми записались в секцию плавания. Сразу же после торжественной презентации в бассейне состоялось несколько заплывов среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы по плаванию.

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