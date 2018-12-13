В Усть-Каменогорске оштрафован пьяный водитель, врезавшийся в елку

Ему назначен штраф в размере 25 МРП.

27-летний житель Усть-Каменогорска, совершивший ДТП, был лишен водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения, передает YK-news.kz.

События происходили 28 октября утром. Как следует из судебного документа, водитель за рулем Nissan Bluebird ехал по поселку Согра, не справился с рулевым управлением, выехал на бордюр и повредил растущую вдоль дороги ель.

Впоследствии экспертиза выявила у шофера алкогольное опьянение средней степени. Кроме того, в июле мужчину на три года лишили права управления транспортным средством.

В ноябре суд № 2 Усть-Каменогорска вынес приговор. Мужчина признан виновным в совершении уголовного проступка, ему назначен штраф в размере 25 МРП. Также в течение трех лет нарушитель не сможет сесть за руль. 12025 тенге подсудимый должен выплатить в Фонд компенсации потерпевшим.

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