Продажи евро в ноябре побили все рекорды, достигнув почти 34 миллиардов тенге

Среди регионов Казахстана по объёму нетто-продаж евро лидирует Алматы.

В Казахстане объём нетто-продаж ("чистые" продажи валюты, то есть продажа минус покупка) евро обменными пунктами в октябре достиг 33,6 млрд тенге, что на 9,1% больше, чем в прошлом месяце. Это самый высокий показатель в текущем году, сообщает Zakon.kz ссылкой на исследование ranking.kz.

Официальный обменный курс евро в среднем за октябрь составил 422,2 KZT за 1 EUR, что на 1,4% меньше, чем в сентябре. Средний курс за ноябрь — 420,8 тенге, на 0,3% меньше, чем месяцем ранее.

Среди регионов РК по объёму нетто-продаж евро лидируют мегаполисы. На первом месте Алматы с объемом в 15,3 млрд тенге, что на 1,1% меньше, чем в октябре. Доля от РК сократилась с 50,2% до 45,5%.

Второе место у Астаны с объёмом нетто-продаж в 6,2 млрд тг, рост за месяц на 9,1%. Доля от РК осталась без изменений — 18,6%. Замыкает тройку лидеров Шымкент с объёмом в 2,9 млрд тг, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом месяце. Доля от РК выросла с 4,2% до 8,7%.

В целом с начала 2018 года объём нетто-продаж евро обменными пунктами составил 230,1 млрд тенге.

Лидируют здесь так же Алматы и Астана — 112,9 млрд тг и 41,2 млрд тг соответственно.

Примечательно, что замыкает тройку лидеров уже Карагандинская область (14,5 млрд тг), незначительно опережая Туркестанскую область и Шымкент (14,1 млрд тг).

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