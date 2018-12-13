Концерт вокально-инструментальной музыки пройдет в "Астана Опера"
На сцене выступит заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова.
Фото : Астана-Опера13 декабря 2018, 10:28
Концерт вокально-инструментальной музыки "И в каждой ноте вдохновенье…" с участием звезд оперной труппы и ярких инструменталистов "Астана Опера" пройдет в Камерном зале театра 19 декабря, передает Zakon.kz.
Свое искусство представит публике ведущая солистка "Астана Опера" Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова (сопрано). В музыкальном вечере также примут участие – ведущий солист театра Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин (баритон), музыканты симфонического оркестра Алексей Косырев (флейта), Любовь Ткаченко (арфа). Партия фортепиано – Мәдениет қайраткері Елена Сахно.
Вниманию слушателей будут представлены выдающиеся образцы камерной музыки, арии, дуэты и сцены из шедевров мировой оперы, сочинения казахстанских композиторов. Популярные произведения композиторов-классиков будут исполнены в необычной аранжировке для голоса, флейты, арфы и фортепиано, которая редко звучит в концертных программах.
Начало в 19:00.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4949918-dbcee82f3b550cc137a6eec373947ced
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...