Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Алматинской области

Его вычислили благодаря фрагментам кузова авто, обнаруженным на месте происшествия.

Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП на трассе "Алматы-Бишкек", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, 10 декабря в Карасайском районе, на участке автодороги "Алматы-Бишкек" близ поселка Уштерек было обнаружено безжизненное тело молодого мужчины. Погибшим оказался 29-летний житель Уйгурского района. Как выяснилось, потерпевший был насмерть сбит автомашиной, оставившей на месте происшествия небольшой кусочек бампера. По ним криминалисты и определили цвет и марку авто.

"По обнаруженному фрагменту была установлена автомашина "Жигули" седьмой модели темного цвета. И при проведении оперативно-розыскных мероприятий проверено большое количество схожего автотранспорта. В итоге разыскиваемую машину удалось найти в одном из населенных пунктов соседнего Жамбылского района. Предположительное участие автомашины в ДТП подтверждали обнаруженные на ее кузове технические повреждения. Сейчас автомашину изъяли для проведения соответствующей экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК, на время которого в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".

В пресс-службе областного ДП дополнили, что с начала года усилиями полиции региона раскрыто 17 фактов наездов на пешеходов со смертельным исходом, при которых водители скрылись с мест происшествий. По каждому факту проведено расследование с привлечением виновных к ответственности.

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