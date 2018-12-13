Что нужно знать о выписке счетов-фактур в электронном виде

Выписка счетов – фактур в электронном виде производится посредством информационной системы "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ), которая размещена на официальном сайте kgd.gov.kz.

С 1 января 2019 года все плательщики НДС обязаны перейти в информационную систему "Электронные счета-фактуры". Об этом напомнили в ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

Как поясняется, выписка счетов – фактур в электронном виде производится посредством информационной системы "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ), которая размещена на официальном сайте kgd.gov.kz Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Для регистрации в системе необходимо иметь в наличии электронно-цифровую подпись (ЭЦП), в связи с чем необходимо предварительно обратиться в ЦОН по месту нахождения.

При этом юридическим лицам необходимо получить ЭЦП для юридического лица и для руководителя организации, а индивидуальным предпринимателям достаточно получить ЭЦП только на ИП.

Далее, после получения ключей ЭЦП необходимо зарегистрироваться в ИС ЭСФ на сайте esf.gov.kz и осуществлять с 1 января выписку счетов-фактур в электронном виде.

Как отметили в ДГД, за нарушение порядка выписки счетов-фактур в электронном виде Кодексом "Об административных правонарушениях" предусмотрены меры административного характера (статья 280-1).

В департаменте также рассказали, в каких случаях можно с 1 января 2019 года не выписывать счет-фактуры при реализации импортированных товаров.

Так, в соответствии с пунктом 13 статьи 412 Налогового кодекса выписка счета-фактуры не требуется в случаях:

- реализации товаров, работ, услуг, расчеты за которые осуществляются:

наличными деньгами с представлением покупателю чека контрольно-кассовой машины и (или) через терминалы оплаты услуг;

с применением оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;

- реализации товаров, работ, услуг физическим лицам, расчеты за которые осуществляются электронными деньгами или с использованием средств электронного платежа;

- осуществления расчетов через банки второго уровня, оператора почты за предоставленные физическому лицу коммунальные услуги, услуги связи;

- оформления перевозки пассажира на железнодорожном или воздушном транспорте проездным билетом на бумажном носителе, электронным билетом или электронным проездным документом;

- безвозмездной передачи товара физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой;

- оказания услуг, предусмотренных статьей 397 Налогового кодекса (по финансовым операциям, освобождаемым от налога на добавленную стоимость).

Учитывая изложенное, при реализации импортированных товаров выписка счетов-фактур не требуется в случаях, предусмотренных подпунктами 1) - 6) пункта 13 статьи 412 Налогового кодекса.

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