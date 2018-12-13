В Казахстане наблюдается рост продолжительности жизни

По данным за 2017 год средняя продолжительность жизни с рождения составляет почти 73 года.

В Казахстане, как и во всем мире, наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни. По данным за 2017 год средняя продолжительность жизни с рождения составляет почти 73 года, среди мужчин – 69 лет, среди женщин – 77 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на ЕНПФ.

"По актуарным исследованиям, проведенным ЕНПФ с привлечением иностранных экспертов в 2017 году, продолжительность жизни у мужчин, вышедших на пенсию, составила 81 год, т.е. 18 лет после выхода на пенсию, у женщин – 82,2 года или 24 года после выхода на пенсию", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЕНПФ, согласно шкале демографического старения, демографическая старость населения констатируется при доле лиц в возрасте 60 лет и старше на уровне 12% и более. В Казахстане этот показатель уже на сегодняшний день составляет 11,3%.

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