ForteBank презентовал новые цифровые сервисы

Виртуальный ассистент, дополненная реальность, мобильный банкинг для бизнеса.

12 декабря в Астане прошел второй ForteDay. На презентации казахстанцам были представлены новые услуги и обновленные сервисы банка, которые упрощают жизнь не только клиентам ForteBank, но и всем пользователям банковских услуг. ForteDay проходит два раза в год, и на зимнем мероприятии говорили об инновационных сервисах, которые банк уже запустил.

В своем мобильном приложении ForteBank внедрил технологию Augmented reality (AR) - дополненной реальности. С помощью AR клиенты смогут найти ближайший банкомат, отделение, посмотреть интересные предложения от партнеров банка, увидеть свои доходы и расходы в разных ракурсах.

"ForteBank стремится создавать лучшие инновационные услуги для клиентов. Мы разработали приложение, которым могут пользоваться клиенты любого банка и стали первым банком, внедрившим в свое приложение технологию дополненной реальности. В этом году наши клиенты сделали в два раза больше платежей и в три раза больше переводов в мобильном приложении, а число установленных приложений банка превысило 1 000 000", - прокомментировал Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank.

В мобильное приложение банка добавлен Talk in - виртуальный помощник, который ответит на вопросы, касающиеся банковских продуктов. Также пользователи могут общаться в чате приложения даже при 0 балансе и отсутствии интернет-трафика с близкими и друзьями, вне зависимости от того, в Казахстане они находятся или за рубежом.

Услуга онлайн-кредитования доступна клиентам ForteBank. Если ранее клиент подписал необходимые формы, то в течении 5 минут он узнает одобренную сумму, и сможет получить кредит в тот же день, не посещая отделение банка. Кредит будет доставлен к нему домой.

Также был представлен онлайн магазин ForteMarket, который станет онлайн-площадкой, где можно покупать телевизоры, смартфоны, одежду и товары для дома.

Новый интернет-банкинг теперь доступен для предпринимателей и владельцев бизнеса. Приложение разработано с учетом пожеланий клиентов.

ForteStart - пакетное предложение для начинающих предпринимателей со специальным тарифом, которое включает в себя банковскую карту, быстрые краткосрочные кредиты, интернет-банкинг и ПОС-терминал.

"Большая задача, которую мы ставим перед собой - мы хотим помогать развитию бизнеса в Казахстане. Сегодня нам доверяют больше 75 000 компаний, только в этом году количество клиентов увеличилось на 30%. ForteBank является единственным банком в Казахстане, который строит отдельные офисы для предпринимателей", - подчеркнул Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank.

Также ForteBank запускает новый продукт для бизнеса - "ForteKassa". Данное решение автоматизирует торговую точку и дает возможность управлять продажами, складским учетом и сотрудниками. Технологичное решение состоит из двух частей: приложение для продавцов и личный кабинет для владельца бизнеса.

ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Мобильное приложение ForteBank было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. Второй год подряд ForteBank признан "Банком года в Казахстане" по версии The Banker.

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