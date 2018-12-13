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Курс доллара на торгах почти не изменился

Средневзвешенный курс доллара США составил 369,93 тенге.

Фото : ktk.kz13 декабря 2018, 11:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 369,93 тенге за доллар (-0,18 тенге), объем торгов – 40,35 млн долларов (+13 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,8514 тенге за юань, объем торгов – 1,4 млн юаней.

В обменниках курс доллара - 369,9-371,3 тенге, евро- 420.%-423 тенге, рос.рубля - 5,58-5,63 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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