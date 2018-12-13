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Снежный барс с котятами попались в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке

Попавшие в кадр котята, предположительно, возрастом 1,5 года.

Фото : кадр видео13 декабря 2018, 11:31

Снежный барс с котятами попались в фотоловушку, передает Zakon.kz.

Видео было размещено в Facebook.

В период с октября по декабрь месяцы 2018 года в целях изучения пространственного распространения, путей миграций снежного барса и на территории Иле-Алатауского ГНПП была установлена фоторегистрирующая аппаратура.

Попавшим в кадр котятам, предположительно, 1,5 года.


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