Снежный барс с котятами попались в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке
Попавшие в кадр котята, предположительно, возрастом 1,5 года.
Фото : кадр видео13 декабря 2018, 11:31
Снежный барс с котятами попались в фотоловушку, передает Zakon.kz.
Видео было размещено в Facebook.
В период с октября по декабрь месяцы 2018 года в целях изучения пространственного распространения, путей миграций снежного барса и на территории Иле-Алатауского ГНПП была установлена фоторегистрирующая аппаратура.
Попавшим в кадр котятам, предположительно, 1,5 года.
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